DIRETTA Serie A, Benevento-Parma 0-0 | PARTITI! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Vigorito’ tra le squadre di Inzaghi e D’Aversa in tempo reale

Il Parma fa visita al Benevento in una partita delicata valida per la 29esima giornata di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. I giallorossi di Inzaghi puntano ad un altro successo dopo quello a sorpresa sulla Juve per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. I gialloblu di D’Aversa, invece, sono costretti a vincere per alimentare il sogno salvezza. All’andata finì con un pari a reti bianche. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Vigorito’ in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BENEVENTO-PARMA:

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Schiattarella, Hetemaj, Ionita, Improta; Lapadula, Gaich. All. Filippo Inzaghi.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurin, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Man, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 65, Milan** 60, Juventus* 55, Atalanta 55, Napoli* 53, Roma 50, Lazio* 49, Sassuolo* 39, Verona 38, Sampdoria** 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina 29, Spezia 29, Benevento 29, Torino* 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15.

* Una partita in meno

**Una partita in più