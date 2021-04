DIRETTA Serie A, Atalanta-Udinese 0-0 | Scorribanda di Muriel, pronto Musso! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra le squadre di Gasperini e Gotti in tempo reale

L’Atalanta affronta l’Udinese in una gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i nerazzurri di Gasperini vanno a caccia del terzo successo di fila per provare a blindare il quarto posto che vale la prossima Champions. Dall’altro i bianconeri di Gotti vogliono centrare un risultato positivo per avvicinarsi al più presto a quota 40 punti. All’andata finì in parità 1-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ATALANTA-UDINESE

Atalanta (4-3-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler, Pessina; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; N. Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Braaf; Okaka. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 65, Milan** 60, Juventus* 55, Atalanta 55, Napoli* 53, Roma 50, Lazio* 49, Sassuolo* 39, Verona 38, Sampdoria** 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina 29, Spezia 29, Benevento 29, Torino* 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15.

* Una partita in meno

**Una partita in più