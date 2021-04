Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida del Mapei Stadium: fischio d’inizio alle ore 15

Archiviata la sosta per le Nazionali, Sassuolo e Roma devono fare i conti con le conseguenze degli infortuni e del Covid e si sfideranno oggi con formazioni ampiamente rimaneggiate. Oltre agli infortunati, il club neroverde ha deciso di rinunciare anche a Ferrari e Locatelli in via precauzionale dopo il focolaio esploso nel ritiro azzurro. Paulo Fonseca ritrova nella lista dei convocati Veretout, ma dovrà fare ancora una volta a meno di Smalling. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, M. Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Perez, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Fonseca.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 65, Milan** 60, Juventus* 55, Atalanta 55, Napoli* 53, Roma 50, Lazio* 49, Sassuolo* 39, Verona 38, Sampdoria** 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina 29, Spezia 29, Benevento 29, Torino* 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15.

* Una partita in meno

**Una partita in più