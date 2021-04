Calciomercato Pordenone, esonero per Tesser: ecco l’erede

Calciomercato Pordenone, destino segnato per Tesser: esonero per il tecnico dopo l’ennesimo ko, scelto il sostituto

Dopo un’annata da protagonista in Serie B nella scorsa stagione, con la promozione sfiorata in massima serie, è cambiato tutto per il Pordenone. Sconfitta ieri 4-1 dal Brescia, la formazione friulana è adesso vicina alla zona playout. Un ko pesante che mette di fatto la parola fine all’esperienza di Attilio Tesser sulla panchina dei ‘ramarri’. La società ha deciso per l’esonero, scegliendo anche il sostituto. >>> CONTINUA A LEGGERE SU SERIEBNEWS.COM