Calciomercato Lazio, futuro Inzaghi | Arriva la svolta

Per il calciomercato Lazio arriva la svolta sul futuro di Simone Inzaghi, previsto l’incontro con Lotito

In casa Lazio si continua ad attendere il rinnovo di Simone Inzaghi. La trattativa per estendere il contratto in scadenza a giugno non è ancora decollata, ma qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi giorni. L’incontro col presidente Lotito sembra ormai nell’aria e, riporta il ‘Corriere dello Sport’, la svolta sarebbe ormai vicina, col tecnico deciso a firmare il nuovo accordo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, offerte da Inter e Lazio per Maksimovic: i dettagli

Il summit tra le parti potrebbe arrivare già in data odierna o dopo Pasqua. A sollecitare il rinnovo ora sarebbe proprio il tecnico, che cambierebbe idea solo di fronte all’ipotesi Juventus. Per Inzaghi sarebbe in preparazione un contratto triennale da 7,5 netti garantiti (se restasse sempre fuori dall’Europa) con bonus variabili sino ad un tetto massimo di 11 milioni. Qualora le strade dovessero separarsi, invece, la Lazio avrebbe pronto un piano alternativo: nel mirino ci sono Gattuso, De Zerbi, Juric, Gotti e Favre.