Zinedine Zidane ha preso la sua decisione irrevocabile: il tecnico del Real Madrid, accostato alla Juventus, ha scelto il suo futuro

La Juventus vede complicarsi sempre di più la sua stagione. Con il pareggio contro il Torino, i bianconeri sono stati agguantati al quarto posto dal Napoli e mercoledì lo scontro diretto dirà molto sulla corsa al quarto posto. Un obiettivo minimo ma fondamentale per la squadra di Pirlo: l’allenatore non può sentirsi sicuro della conferma il prossimo anno e i dubbi in caso di mancata qualificazione in Champions aumenterebbero a dismisura. Per un’eventuale sostituzione si è spesso parlato di Zinedine Zidane e proprio dalla Spagna arrivano rumors circa la decisione del tecnico francese sul proprio futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Zidane ha deciso: via dal Real, vuole la Francia

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, infatti, Zidane avrebbe preso una decisione irrevocabile: lascerà il Real Madrid a fine stagione. L’allenatore penserebbe di essere arrivato ad un punto di non ritorno e ritiene concluso il suo secondo ciclo alla guida della squadra spagnola.

Proprio per questo – riferisce il portale spagnolo – avrebbe deciso di lasciare a fine stagione. Per lui però non c’è la Juventus nel futuro: Zidane, infatti, vorrebbe sostituire Deschamps alla guida della Nazionale francese al termine degli Europei e sarebbe già in parola con la Federazione. La decisione del francese è già nota a Florentino Perez che sta lavorando al sostituto.