Rimane spinosa la situazione alla Juventus di Paulo Dybala, lontano al momento dal rinnovo di contratto con il club bianconero

Stagione finora da dimenticare per Paulo Dybala. Tra infortuni, prestazioni sottotono e vicende extracalcistiche, il numero dieci è stato per il momento l’uomo in ‘meno’ della Juventus tra campionato e Champions League. Un’assenza pesante per Andrea Pirlo e che lo ha privato del miglior giocatore della scorsa stagione in Serie A. La ‘Joya’ sarebbe dovuta rientrare oggi nel derby della Mole contro il Torino, ma è stato escluso dal tecnico e dalla società dopo la cena proibita dalle norme anti-Covid a casa di McKennie. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato, l’ombra dell’Inter su Dybala: la strategia della Juve

Dybala sulle prime pagine dei giornali, ma non per le prodezze sul terreno di gioco. Non sono bastate le scuse al fantasista argentino per evitare una multa salatissima e la non convocazione per la sfida di questo pomeriggio con il Torino, fondamentale per il campionato e la stagione della ‘Vecchia Signora’. A pesare sulla situazione di Dybala a Torino è anche il rinnovo di contratto, con l’incontro tra le parti a più riprese slittato. Manca l’accordo sul nuovo ingaggio e la differenza rimane piuttosto marcata tra la proposta della dirigenza della Continassa e le richieste (vicine ai 15 milioni di euro) dell’entourage del nazionale albiceleste. La Juve senza la fumata bianca sul rinnovo metterebbe sul mercato il suo numero dieci, alla ricerca di una corposa plusvalenza e di uno scambio che non indebolisca la rosa bianconera anche sul piano squisitamente tecnico.

Inoltre, Paratici e Nedved vorrebbero evitare un altro pericolo: perdere Dybala a parametro zero, senza incassare un euro dall’addio della ‘Joya’. La questione si farebbe ancora più spinosa e delicata, poi, se all’assalto di Dybala andasse l’Inter degli ex Marotta e Conte. Sia l’Ad nerazzurro che il tecnico salentino stravedono per Dybala e non sarebbe da escludere un’offensiva della dirigenza interista per ingaggiare gratis l’argentino se dovesse andare in scadenza di contratto nel giugno 2022. Uno scenario che alla Juventus vogliono evitare assolutamente, con Dybala che all’estero continua ad avere estimatori soprattutto in Premier League.