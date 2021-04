Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista di Sassuolo-Roma: “Veretout convocato, uno fra Spinazzola e Karsdorp nella difesa a tre”

Torna la Serie A e la Roma è attesa dall’insidiosa trasferta emiliana contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Alla vigilia della gara, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico lusitano ha analizzato lo stato di forma in cui si presentano i giallorossi al match contro i neroverdi e ha rivelato un paio di indiscrezioni sulla possibile formazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

SASSUOLO – “Una partita molto difficile, con una squadra che vuole avere la palla ed è sempre difficile giocarci contro. Ho sentito la squadra durante questa settimana motivata, pronta a fare una buona partita domani”

SPINAZZOLA e CRISTANTE -“Smalling sta meglio ma non è pronto, Bryan giocherà domani. Può essere una soluzione Spinazzola in quel ruolo, è una possibilità forte”

VERETOUT – “Veretout sta molto meglio, ha fatto un lavoro individuale, si è già allenato con la squadra. Sarà convocato per domani e penso che la prossima settimana potremo averlo al 100%”

EL SHAARAWY – “Stephan è arrivato dopo, nelle ultime partite lo abbiamo visto meglio, sta crescendo con le partite, ha bisogno di giocare di più e tornare al più presto quello che conosciamo”