Niente da fare per Chris Smalling. Ancora alle prese con un infortunio muscolare, il difensore inglese non è stato convocato dalla Roma per la trasferta contro il Sassuolo. L’ex Manchester United si trova nella Capitale, ma nei giorni scorsi è stato in Spagna, accompagnato dal medico giallorosso. Il centrale romanista sta svolgendo le cure concordate con lo staff medico capitolino per trarre beneficio rispetto all’ultimo infortunio muscolare. La terapia prevede anche i fattori di crescita e, contrariamente a quanto circolato in mattinata, non riguarda problemi al ginocchio.