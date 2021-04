Il Paris Saint-Germain ha annunciato la positività al Coronavirus di Marco Verratti, rientrato l’altro giorno dalla nazionale

Dopo Leonardo Bonucci c’è un nuovo caso di positività tra i reduci degli impegni della nazionale italiana. Anche quattro componenti dello staff tecnico azzurro, oltre al difensore bianconero, sono infatti risultati positivi. Ed ora ecco un nuovo caso. A darne l’annuncio è il Paris Saint-Germain, che ha infatti ufficializzato la positività al Covid di Marco Verratti. Il giocatore dovrà dunque restare in isolamento e sottoporsi al protocollo, come confermato dal club transalpino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Questo il comunicato della società francese:

“A seguito dell’ultimo test effettuato, Marco Verratti è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore rispetterà quindi l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato”.