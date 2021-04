Heung-min Son è uno degli obiettivi del Bayern Monaco per la prossima stagione ma il sudcoreano non sarebbe convinto

Il Bayern Monaco sulle tracce di Heung-min Son: il 28enne attaccante è in scadenza nel 2023 con il Tottenham e sembra che la sua avventura con gli ‘Spurs’ sia arrivata al capolinea. Negli ultimi giorni è emerso l’interesse del club bavarese che avrebbe messo sul piatto un contratto da oltre 10 milioni di euro a stagione. Il sudcoreano però non sarebbe pronto a tornare in Germania. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

A dirlo a ‘talksport.com’ è Kevin Hatchard, esperto di calcio tedesco: Hueng-min Son ha chiuso con la Germania – le sue parole -. Ha fatto bene a Leverkusen e ad Amburgo prima di allora, ma ha sempre desiderato approvare in Premier League”. Per questo Hatchard dice che sarebbe sorpreso di rivederlo in Bundesliga, così come sorprenderebbe una mossa del Bayern Monaco per lui, considerato la linea societaria del club tedesco e l’affollamento nel reparto avanzato.