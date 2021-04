Coronavirus, bollettino 2 aprile 2021: 21.932 nuovi casi

I dati del Ministero della Salute: il bollettino sul coronavirus del 2 aprile 2021 con 21.932 positivi e 481 vittime

Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati del bollettino sul coronavirus del 2 aprile 2021. 21.932 nuovi casi a fronte di 331.154 tamponi. I decessi sono invece 481. I guariti/dimessi sono 19.620. Sono in calo gli ingressi in ospedale (-245) mentre aumentano quelli in terapia intensiva (+23). Il tasso di positività è del 6,6%, stabile rispetto al giorno precedente.

Secondo i dati del ministero, in totale sono sono stati somministrati 10.591.038 vaccini. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose sono 3.318.983. In particolare oggi, 2 aprile, sono state inoculate 266.911 dosi. In tutto è stato immunizzato il 5,51% della popolazione.