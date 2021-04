Le dichiarazioni in conferenza stampa di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, alla vigilia del match di campionato contro il Bologna

Torna in campo l’Inter dopo la sosta per le Nazionali e lo stop causa Covid imposto contro il Sassuolo, match che verrà recuperato mercoledì prossimo. La capolista di Antonio Conte sarà impegnata nella trasferta di domani sera contro il Bologna: le parole alla vigilia del tecnico nerazzurro con le domande dei giornalisti in conferenza stampa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Bologna e prossimi impegni – “Ci aspettano tre gare in nove giorni, sarà importante tornare in campo nella giusta maniera. Quella di domani sarà una gara dove affronteremo un’ottima squadra, ben allenata da Mihajlovic. Sono aggressivi e dovremo fare attenzione. Dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato. Dopo la sosta non è semplice perché si deve riannodare il filo del discorso, ma i ragazzi sanno bene che non c’è tempo e bisogna ripartire nella giusta maniera”.

Situazione Covid – “Difficile fare delle considerazioni. Col senno del poi si poteva fare meglio, ma sappiamo benissimo che il Covid c’è ed è da un anno che ci sta massacrando. Il mondo del calcio ha deciso di convivere con questa situazione, cosi come tutti nel quotidiano. Il mio augurio è che si possa risolvere la questione cercando di vaccinare tutti”.

Rientri dei positivi – “Handanovic è stato il primo a negativizzarsi e ha potuto recuperare prima di tutti, anche Vecino ha potuto lavorare bene. De Vrij ieri ha fatto il primo allenamento con noi ed è inevitabile che qualche strascico ci sia ancora. Abbiamo cercato di tenerli tutti in ottima condizione. Mi auguro di avere presto anche D’Ambrosio: abbiamo bisogno di tutti”.

Cammino in campionato – “In ogni campionato è importante cercare di dare continuità e stabilità al percorso. Siamo stati bravi a farlo finora e mi auguro che la squadra non si fermi. Affronteremo un Bologna che proverà a fermarci in ogni modo, ma siamo arrivati qui lavorando e continueremo a migliorarci per eliminare i difetti”.

Corsa scudetto – “Come ho sempre detto, la pressione ci deve essere sempre in una squadra come l’Inter. Con questa storia, devono essere abituati a vivere questa situazione: magari per qualcuno è la prima volta, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi senza guardare gli altri. Abbiamo ragionato sempre cosi e dobbiamo continuare a farlo”.

Condizioni Sensi – “Sono molto contento per Stefano perché, a livello mentale, il fatto di sbloccarsi è stato molto importante. Come detto prima abbiamo bisogno di tutti da qui alla fine: questo suo sblocco è una cosa positiva per noi”.