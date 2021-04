Calciomercato Roma, contatto Sarri-Friedkin | Pronto triennale da 5 milioni

Potrebbe esserci stato un nuovo contatto tra Friedkin e Maurizio Sarri: la Roma avrebbe già pronto un triennale da 5 milioni per il tecnico

Il progetto della Roma targato Friedkin è ambizioso e, infatti, intriga molti allenatori. Non è un caso che tecnici del calibro di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, come abbiamo raccontato a più riprese su Calciomercato.it, siano interessati alla panchina giallorossa. In tutto questo la posizione di Paulo Fonseca è nota da tempo: il suo progetto tecnico sembra aver fatto il suo tempo ormai, indipendentemente da come andrà a finire la stagione. Dopo i contatti in gennaio con Allegri, presente allo stesso Hotel di Tiago Pinto, ora sarebbe il tecnico di Figline quello che sembra essere in pole position. Così, almeno, è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di giornata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Roma, incontro Friedkin-Sarri | Proposto un triennale

Arrivano nuovi sviluppi sulla telenovela che sta avvolgendo la panchina della Roma. Secondo ‘Leggo’, infatti, Friedkin avrebbe incontrato almeno due volte Maurizio Sarri: nessun accordo preliminare fermato per il momento, ma una proposta sarebbe già stata avanzata. I giallorossi avrebbero sventolato un triennale da 5 milioni a stagione davanti agli occhi del tecnico toscano. La Roma, inoltre, sarebbe una piazza molto gradita all’ex allenatore di Napoli e Juventus. Come raccontato su queste pagine, però, è presente la concorrenza di diversi club su Maurizio Sarri.

Anche nella Capitale, come fatto nel capoluogo campano, il tecnico di Figline potrebbe riuscire a creare quell’unione d’intenti tra società ed ambiente circostante che lo ha reso celebre. Inoltre, diversi elementi della rosa giallorossa andrebbero benissimo per le idee tattiche di Sarri. In primis Gonzalo Villar, che potrebbe ricoprire il ruolo di Jorginho, mentre davanti giocatori come Zaniolo, El Shaarawy e Pedro potrebbero letteralmente spiccare il volo. Dopo essergli subentrato sulla panchina della Juventus, Maurizio Sarri potrebbe aver superato Allegri per ereditare quella di Fonseca.