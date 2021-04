Calciomercato Roma, incontro per Giroud e Koopmeiners | La strategia

La Roma si concentra sul finale di stagione, ma si valutano anche diverse piste sul calciomercato che potrebbero decollare nelle prossime settimane: la mossa di Tiago Pinto

La Roma si proietta verso il rush finale che potrebbe regalare soddisfazioni al club giallorosso tra la lotta per un posto in Champions League e il percorso in Europa League pronto a entrare nel vivo. Il club capitolino intanto programma già la prossima stagione, con Tiago Pinto all’azione e alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, una mossa importante da parte del club giallorosso sarebbe già arrivata nelle scorse ore. In particolare, due giorni fa, sarebbe avvenuto un incontro a Trigoria tra gli intermediari di Olivier Giroud e Teun Koopmeiners e il general manager. Si potrebbe profilare, dunque, una doppia pista decisamente interessante in vista della prossima estate. In ogni caso, la Roma sembra avere una linea gerarchica negli acquisti e delle strategie ben precise da rispettare.

Calciomercato Roma, da Koopmeiners a Giroud: le scelte di Tiago Pinto

Giroud rappresenta una pista valida per l’attacco, ma meno valida rispetto a quella che porterebbe al centrocampista olandese, almeno in ottica Roma. Il francese è legato all’addio di Edin Dzeko e guadagna 5 milioni l’anno. Inoltre, i giallorossi preferiscono puntare maggiormente su profilo under 30.

Da approfondire, invece, il discorso relativo Teun Koopmeiners, centrocampista e capitano dell’AZ Alkmaar. L’agente del calciatore ha parlato ai nostri microfoni alcune settimane fa, confermando la possibile pista in Serie A per il giovane centrocampista. Si tratta di un classe 1998 che sta dimostrando grandi qualità e il vizio del gol. Ha già realizzato, infatti, 17 reti in 36 partite e diversi rigori. Un profilo che, secondo quanto ci risulta, è sulla lista di Inter e Roma. Il mediano per caratteristiche potrebbe ricoprire il ruolo attualmente di Cristante: centrocampista puro, ma utile anche come possibile centrale di difesa. Si tratta di un profilo futuribile che piace ai Friedkin e Tiago Pinto: il costo del cartellino si aggira sui 20-25 milioni. Il calciatore potrebbe entrare nel mirino anche di Milan e Napoli: vedremo chi avrà la meglio nei prossimi mesi e se si verificherà l’approdo in Serie A.