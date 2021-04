Gli utenti Twitter di Calciomercato.it che hanno preso parte al sondaggio si sono divisi sul futuro di Mauro Icardi. Ecco dove può finire l’argentino

In questi giorni si sta parlando con insistenza di un possibile addio, al termine della stagione, di Mauro Icardi al Psg. L’argentino, ex Inter, continua ad essere molto legato all’Italia e un ritorno in Serie A sembra davvero possibile.

Gli utenti Twitter di Calciomercato.it, che hanno preso parte al sondaggio, legato al futuro del bomber, si sono divisi: secondo il 30,6% dei votanti le squadre più adatte ad Icardi sarebbero Juventus e Roma, che hanno ottenuto la stessa percentuale. Più staccato, invece, il Milan con il 19,4%.