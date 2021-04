Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sulle dichiarazioni di Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, in scadenza a giugno, è uno dei candidati all’eventuale post Pirlo

Per l’eventuale dopo Pirlo, un nome da tenere in considerazione è sempre quello di Simone Inzaghi, il quale che come noto vanta eccellenti rapporti con Paratici e Nedved.

Calciomercato Juventus, Inzaghi si allontana: “Lazio è mia prima scelta”

Oggi in conferenza stampa, alla vigilia di Lazio-Spezia, il tecnico biancoceleste ha però respinto le voci di addio spalancando al contempo le porte al rinnovo di contratto (attualmente in scadenza a giugno) con il club biancoceleste: “Spero di restare qui tanti altri anni, il presidente Lotito sa che la Lazio è la mia prima scelta – le parole di Inzaghi – E credo di essere io la sua prima scelta. Per questo penso che questo matrimonio possa continuare nel migliore dei modi, senza se e senza ma”.