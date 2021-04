Calciomercato Juventus, insidia per Camavinga | Irrompe anche il Bayern

Dalla Spagna rivelano come la concorrenza su Camavinga sia aumentata: oltre a Juventus e Real Madrid, ora c’è anche il Bayern Monaco

La Juventus deve concludere al meglio il campionato, per poter lavorare al meglio sul mercato in vista della prossima stagione. Senza dimenticare, comunque, che c'è anche una finale di Coppa Italia da giocare contro l'Atalanta. La condizione necessaria per poter fare un buon mercato è quella di essere qualificati alla prossima Champions League, mentre il contrario significherebbe un'autentica tragedia a livello economico. L'obiettivo primario di questa estate, per i bianconeri, è quello di restaurare in maniera definitiva il centrocampo. Fra i profili seguiti dalla Juventus in mezzo al campo ci sono giocatori come Locatelli, Aouar e Eduardo Camavinga. Nomi importati e calciatori in grado di migliorare in maniera significativa la mediana della Vecchia Signora. Intanto, però, arrivano pessime notizie dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, pericolo su Camavinga | Piomba anche il Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da ‘defensacentral.com’, il Bayern Monaco avrebbe deciso di spingere sull’acceleratore per portare in Baviera Eduardo Camavinga. Il centrocampista classe 2002 del Rennes ha tanti estimatori: dalla Juventus fino al Real Madrid. Zinedine Zidane, infatti, sarebbe un grande estimatore del gioiellino francese e avrebbe appuntato il suo nome nella lista degli acquisti per la prossima estate. L’inserimento del club tedesco, che per la prossima stagione si è già assicurato un grande prospetto francese come Upamecano, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Per i bianconeri, infatti, potrebbe essere molto più complicato arrivare ad Eduardo Camavinga. Al momento, poi, la Juventus sembra essere più indirizzata verso Manuel Locatelli oppure alla suggestione legata al ritorno di Paul Pogba. La sfida per Camavinga, invece, potrebbe coinvolgere maggiormente Real Madrid e Bayern Monaco: due dei club candidati alla vittoria della Champions League di quest’anno. Fabio Paratici per il centrocampo avrebbe diverse idee, ma ancora poche certezze.