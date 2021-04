Calciomercato Inter, offerta per il terzino: c’è anche la contropartita

L’Inter vuole rinforzare la rosa con un terzino sinistro: i nerazzurri hanno individuato il profilo giusto, pronta l’offerta

Un terzino per Conte. L’Inter del futuro partirà con un nuovo esterno mancino da inserire nella formazione titolare. Hakimi a destra è una garanzia in ottica presente e futuro, mentre a sinistra Ivan Perisic ha convinto a metà, rendendo evidente la necessità di intervenire sul mercato. Marotta e Ausilio già si stanno muovendo in questo senso e avrebbero individuato già il profilo giusto per soddisfare le aspettative di Conte senza intaccare eccessivamente il bilancio.

A riferirlo è ‘elgoldigital.com’ che individua in Marcos Acuna, 28enne argentino del Siviglia, il nome giusto per la corsa mancina dei nerazzuri. Non soltanto un interesse quello dell’Inter, ma la società italiana avrebbe già pronta un’offerta presentare alla società andalusa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Marcos Acuna per la fascia: l’offerta

Per assicurare un terzino mancino di qualità a Conte, l’Inter è pronta a bussare alla porta del Siviglia. Marcos Acuna è stato protagonista di una buona stagione e i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da quindici milioni di euro più una contropartita tecnica. Il nome individuato è quello di Dalbert, attualmente in prestito in Francia al Rennes. Il club francese vanta il diritto di riscatto per il brasiliano ma resta tutto da vedere se l’eserciterà, considerato che il 27enne ha avuto poco spazio in questa stagione.