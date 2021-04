La Fiorentina deve fare i conti con l’interesse del Borussia Dortmund per un suo calciatore: i dettagli

Il Borussia Dortmund bussa alla porta della Serie A. I gialloneri sono alla ricerca di un portiere per la prossima stagione: Roman Burki e Marwin Hitz si sono alternati in porta, non convincendo in pieno e la dirigenza tedesca cerca un profilo di maggior affidabilità e più giovane, in linea con la politica societaria. Oltre a Nubel, che il Bayern Monaco potrebbe lasciar partire in prestito o anche a titolo definitivo, il Borussia ha messo gli occhi anche su Bartolomej Dragowski. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Ventitré anni, estremo difensore della Fiorentina, secondo ‘Sport1’ è finito tra i possibili obiettivi del Dortmund. Da due stagioni titolare della formazione viola, Dragowski è anche nel giro della Nazionale polacca anche se ha saltato le ultime convocazioni. Per lui il futuro potrebbe essere lontano dalla Serie A: ci pensa il Borussia Dortmund.