Torino, Cairo: Inchiesta FIGC? Bene così. Valutiamo la querela per Gentile

Il presidente Cairo ha parlato riguardo alla decisione della Procura della FIGC di aprire un’indagine sulla sospensione di Lazio-Torino

L’atmosfera è rovente intorno al caso creato dalla sospensione di Lazio-Torino, dopo la decisione della Procura della FIGC di aprire ufficialmente un’inchiesta. Nei giorni scorsi si erano espressi organi della società biancoceleste, con toni polemici nei confronti dei granata. Nella giornata di oggi, invece, ha rotto il silenzio Urbano Cairo ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’: “Inchiesta della FIGC? Contento che sia stata aperta un’inchiesta, anche se si tratta di un atto dovuto. In questo modo sarà possibile dimostrare come il comportamento del Torino sia stato inappuntabile”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inoltre, il presidente granata ha risposto anche in maniera forte alle accuse piovute dalla società capitolina nelle scorse settimane. “Valuteremo anche se querelare l’avvocato Gentile per le sue dichiarazioni”. Insomma, Lazio-Torino rischia di tenere banco ancora per diverso tempo.