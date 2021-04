Sassuolo, brutte notizie per De Zerbi: il comunicato ufficiale che annuncia un positivo al coronavirus nella squadra neroverde

Sassuolo in campo sabato contro la Roma in un match molto importante per la classifica di entrambe. Arrivano brutte notizie però per i neroverdi, che a causa del coronavirus dovranno fare a meno di uno dei giocatori della rosa.

De Zerbi dovrà rinunciare infatti a Kaan Ayhan, risultato positivo durante uno dei controlli effettuati nel ritiro della nazionale turca. Il jolly difensivo a quanto si apprende dal comunicato del club emiliano è asintomatico e si sta sottoponendo alle prescrizioni previste da protocollo.