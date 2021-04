Roma, isolati i nazionali rientrati oggi: attesa per i tamponi

In vista di Sassuolo-Roma, attesa per l’esito dei tamponi sui nazionali rientrati oggi: ecco i giocatori in isolamento

Rientrati oggi gli ultimi nazionali in casa Roma dopo i match di qualificazione ai Mondiali. Situazione da monitorare, in vista della gara contro il Sassuolo di sabato, per i giocatori dell’Italia e per Dzeko, che nella Bosnia hanno avuto casi di contagio da coronavirus negli staff.

Il centravanti e gli ‘azzurri’ Pellegrini, Mancini, Spinazzola ed El Shaarawy sono stati sottoposti a tampone e ora si trovano in isolamento, in attesa dell’esito e di ulteriori comunicazioni da parte della Asl. La positività di Bonucci preoccupa per i possibili nuovi casi in uscita dalla nazionale italiana.