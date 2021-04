Milan, l’esito del tampone di Donnarumma: le ultime

Milan, arrivano notizie sul tampone di Donnarumma dopo le positività al Covid in Nazionale: le ultime da Milanello

Preoccupa la situazione dei nazionali italiani dopo la positività di Bonucci al coronavirus. I club, a seguito della positività di quattro membri dello staff di Mancini emersa ieri sera, stanno procedendo tutti ai relativi controlli. In casa Milan, da monitorare la situazione di Donnarumma.

Il portiere tuttavia è risultato negativo al tampone e proseguirà nei test in questi giorni per tenere la situazione sotto controllo. L’estremo difensore ha svolto l’allenamento defaticante, al rientro dalla Nazionale, come da programma. In vista della gara con la Sampdoria, inoltre, hanno proseguito ad allenarsi a parte sia Leao che Mandzukic: molto difficile per Pioli poterli recuperare.