Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della ventinovesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla ventinovesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Dopo la pausa per le Nazionali, ritorna la Serie A. Il campionato italiano riparte, con l’incubo covid, con la ventinovesima giornata. Il turno si disputerà tutto di sabato, alla viglia di Pasqua: si comincerà con Milan-Sampdoria, alle ore 12.30, e si chiuderà con Bologna-Inter (ore 20.45). Nel pomeriggio occhi puntati su Sassuolo-Roma, Napoli-Crotone e Benevento-Parma. Prima della sfida del Dall’Ara, alle 18.00 andrà in scena il derby tra Torino e Juventus.

Milan-Sampdoria sabato ore 12.30

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Hot: Rebic rientra ed è subito a caccia di gol! Ok Candreva

Not: Jankto non ci convince

Sorpresa: Si può scommettere sul buon voto di Bennacer

Atalanta-Udinese sabato ore 15

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; De Roon, Pessina, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.

Hot: Zapata è in grande forma! Ok Roberto Pereyra

Not: Becao non è la vostra prima scelta

Sorpresa: De Paul potrebbe essere la sorpresa in trasferta!

Benevento-Parma sabato ore 15

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Karamoh, Pellè, Gervinho.

Hot: Gaich cerca continuità. Anche Pellè vuole continuare a segnare

Not: Brugman non ha il bonus nel sangue

Sorpresa: Glik vuole riscattarsi!

Cagliari-Verona sabato ore 15

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Hot: Joao Pedro vuole tornare al gol! Faraoni è una garanzia

Not: Klavan non è sembrato particolarmente brillante

Sorpresa: Lasagna può far male con la sua velocità

Genoa-Fiorentina sabato ore 15

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Hot: Strootman e Castrovilli: certezze a centrocampo!

Not: Venuti non è una sicurezza

Sorpresa: Biraghi potrebbe tornare al bonus

Lazio-Spezia ore 15:00

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Correa, Immobile.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Piccoli, Gyasi.

Hot: Immobile si è sbloccato! Milinkovic-Savic e Pobega centrocampisti da bonus!

Not: Patric non convince, nemmeno con lo Spezia

Sorpresa: Verde sa come segnare all’Olimpico, può stupire

Napoli-Crotone ore 15:00

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Molina, Benali, Reca; Ounas, Simy.

Hot: Finalmente Osimhen! Ci piace la sfida tutta nigeriana con Simy! Ok Politano e Molina

Not: Stavolta, con Luperto, la ‘regola’ dell’ex potete lasciarla da parte

Sorpresa: Manolas vuole riprendersi il posto!

Sassuolo-Roma ore 15:00

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Traorè, Maxime Lopez, Djuricic; Raspadori.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Borja Mayoral.

Hot: Pedro-Pellegrini da schierare! Traore può far bene così come Mancini

Not: Fazio può andare in difficoltà anche col Sassuolo rimaneggiato

Sorpresa: Borja Mayoral vuole tornare a stupire

Torino-Juventus ore 18:00

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Hot: Sanabria sa come segnare! Cuadrado-Chiesa non deludono mai!

Not: Rincon rischia davvero grosso

Sorpresa: Chiellini vuole chiudere in bellezza la stagione, può metterci la testa

Bologna-Inter ore 20.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Hot: La LuLa non si discute! Hakimi e Skov Olsen pronti ai bonus!

Not: Danilo è destinato a soffrire tanto, l’esperienza difficilmente potrà salvarlo

Sorpresa: Sensi stupisce anche in nerazzurro? Schierarlo può esser davvero una buona idea