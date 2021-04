Il consueto aggiornamento settimanale diramato dalla Fondazione GIMBE di Nino Cartabellotta: le ultime sull’epidemia di Coronavirus in Italia e le vaccinazioni

Torna, come ogni giovedì, il consueto aggiornamento della Fondazione GIMBE sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. La prima analisi: “Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 24-30 marzo 2021, rispetto alla precedente, una lieve riduzione dei nuovi casi (141.396 vs 150.181) a fronte di un incremento dei decessi (3.000 vs 2.878)”.

“Per la seconda settimana consecutiva – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – a livello nazionale si rileva una lenta discesa del numero di nuovi casi e del loro incremento percentuale, anche se il dato risente di notevoli differenze regionali correlate al livello di restrizioni di 3 settimane fa”