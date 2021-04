Calciomercato Roma, club di Premier su Zaniolo | Il piano di Tiago Pinto

La Roma dovrà resistere all’assalto a uno dei suoi big sul calciomercato. Un grande club inglese fiuta il colpo in casa giallorossa: le possibili prospettive nei prossimi mesi

La Roma è concentrata su un finale di stagione che appare infuocato tra assalto all’Europa League e corsa ai primi posti in classifica in campionato. I giallorossi sono pronti a dare risposte sul campo, dove aver trovato poca continuità in questa stagione. Sono troppi, infatti, ad oggi, i passi falsi per i giallorossi e la compagine di Fonseca ha dovuto fare i conti anche con diversi infortuni che hanno messo in difficoltà il tecnico in questa stagione.

Uno dei più importanti è certamente quello di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista rappresenta sicuramente un pilastro della rosa giallorossa e ora il suo rientro in campo sembra sempre più vicino. La Roma ha tutta l’intenzione di puntare sulle sue straordinarie qualità dopo i gravi infortuni che l’hanno bloccato negli ultimi mesi. La società capitolina, però, dovrà fare i conti con le mire da parte dei club inglesi: di seguito le ultime novità e le prospettive a riguardo.

Calciomercato Roma, il Manchester United vuole Zaniolo: la risposta di Tiago Pinto

Il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe, dunque, proseguire in Inghilterra. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, infatti, il trequartista sarebbe finito nel mirino del Manchester United. I Red Devils valutano il colpo e sono pronti a investire 30 milioni di euro pur di arrivare al centrocampista italiano. Una cifra decisamente bassa per uno come lui, dovuta sia ai tanti infortuni che alle valutazioni in ribasso per via del Covid-19. Occhio hanno al Chelsea che segue con grande attenzione il calciatore.

Tiago Pinto, però, non ha alcuna intenzione di perdere un talento come lui e vuole farne un perno del progetto. Non sarà facile, però, competere con le cifre che arrivano dall’Inghilterra. Sul piatto ci sarebbe un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. La volontà societaria, però, è chiara ed è quella di trattenere i maggiori prospetti.