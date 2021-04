Il Milan è alla ricerca di un esterno destro. Stando alle ultime news che arrivano dalla Spagna, i rossoneri avrebbero offerto un contratto di quattro anni a Lucas Vazquez ma ci sono anche altre squadre

Il futuro di Lucas Vazquez sarà lontano dal Real Madrid. Arrivano ulteriori conferme in merito all’esterno spagnolo, che avrebbe detto no all’ultima offerta presentata dai blancos. Il calciatore ha guadagnato fin qui 3,5 milioni di euro netti a stagione e il club gli avrebbe offerto uno stipendio con una riduzione del 10%.

Vazquez è adesso alla ricerca di un progetto importante, che gli possa permettere di guadagnare di più e di giocare ad alti livelli. Il classe 1991, che ha dimostrato in questi anni di essere un vero e proprio jolly, capace di giocare su tutta la fascia destra, ma non solo, piace davvero a tante a squadre.

Calciomercato, non solo il Milan per Vazquez

Il giocatore, nei giorni scorsi, è stato accostato anche al Milan. I rossoneri, come più volte raccontato, è alla ricerca di un esterno destro da affiancare ad Alexis Saelemaekers. Vazquez è certamente uno dei nomi sondati: la conferma arriva dalla Spagna, con ‘ABC’, che riporta, che i rossoneri sarebbero disposti ad offrirgli un quadriennale a più di 3,5 milioni a stagione. Il Milan, però, non sarebbe l’unica squadra pronta a migliorare l’offerta del Real Madrid. L’esterno piace anche a Manchester United, Chelsea e soprattutto Bayern Monaco, che nei giorni scorsi ha mosso passi concreti per portare Vazquez in Germania.