Giancarlo Padovan, giornalista sportivo, ha fatto il punto sul futuro di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, reduce dalla sconfitta interna contro il Benevento ed atteso dalla trasferta con il Torino di Davide Nicola

Non è un gran momento per la Juventus di Andrea Agnelli che, sabato pomeriggio, affronterà il Torino di Davide Nicola in occasione del 29esimo turno del campionato italiano di Serie A. I bianconeri dovranno riscattare la sconfitta interna contro il Benevento in una gara potenzialmente fondamentale, insieme alla sfida di mercoledì contro il Napoli, anche per il futuro in panchina di Pirlo.

Giancarlo Padovan infatti, noto giornalista, ha commentato così la situazione del tecnico della Vecchia Signora ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Pirlo non può permettersi di sbagliare queste due partite, perché un doppio errore porterebbe al suo esonero. Sono così drastico, perché le voci che arrivano da Torino sono queste. E ci sarebbe già un eventuale sostituto, Igor Tudor. Pirlo non può più sbagliare. Uscire dai primi quattro posti sarebbe una catastrofe“.