Calciomercato Juventus, intreccio tra Aguero e Dybala | Decide Messi: lo scenario

La Juventus valuta il calciomercato a caccia di profili adatti per innalzare il livello della rosa. I bianconeri pensano ad Aguero: intreccio con Dybala e Messi, le ultime novità

La Juventus pensa alle mosse giuste per rinforzare il suo attacco nei prossimi mesi. I bianconeri, ad oggi, non sono riusciti ad innalzare il livello del loro gioco in questa stagione e a trovare la continuità auspicata per centrare i principali obiettivi stagionali. L’ultima sconfitta contro il Benevento, seguita alla cocente eliminazione contro il Porto, apre nuovi scenari sul calciomercato. I bianconeri sembrano essere all’alba di una vera e propria rivoluzione che potrebbe riguardare anche il reparto offensivo.

In tal senso, come vi abbiamo riportato anche nella giornata di ieri, i bianconeri sembrano pronti a effettuare lo scatto decisivo per il futuro di Sergio Aguero. L’attaccante argentino piace non poco alla compagine bianconera e il calciatore, ormai è cosa certa, dirà addio al Manchester City a fine stagione, dopo tanti trionfi e una gran fetta di carriera con gli inglesi. Lo scenario che si delinea sul calciomercato è strettamente legato al futuro di Paulo Dybala. Ci sono novità riguardanti i due attaccanti argentini e l’intreccio pronto a delinearsi tra entrare e uscite nel mercato bianconero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Aouar | Triplo colpo in Ligue 1

Calciomercato Juventus, Aguero nel mirino e Dybala in bilico. Assist di Messi

La Juventus sembra pronta all’affondo per El Kun, ma non è la sola a essere in fila per l’attaccante argentino. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Joan Laporta sembra pronto a tutto pur di trattenere Lionel Messi. In tal senso, Aguero sembra il profilo ideale, data l’amicizia e la grande stima tecnica che li lega. allo stesso tempo, è noto come i rapporti, per via dei trascorsi tattici in Nazionale, non siano idilliaci tra la Pulce e la Joya e dunque di riflesso anche con Aguero.

Per questo, in caso di arrivo del Kun a Torino, l’addio di Dybala sarebbe sempre più vicino. La Juventus è pronta ad ascoltare offerte e il rinnovo di contratto pare ormai in standby. I bianconeri, allo stesso tempo, sperano non si crei un’asta per l’attaccante ora al City. C’è anche il PSG sullo sfondo: i transalpini potrebbero tentare il doppio colpo argentino con Messi, ma anche andare soltanto all’assalto del Kun.