Calciomercato, Torreira confessa: “Voglio giocare al Boca”

Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano con un passato in Italia pensa al futuro e confessa di voler giocare nel Boca Juniors

Periodo complesso per Lucas Torreira dopo la morte della madre che alimenta una situazione familiare difficile. Di questo ed altro ha parlato il centrocampista uruguaiano ora all’Atletico Madrid in un’intervista a ‘ESPN F90’: “Quando mia madre è morta, ho detto al mio procuratore che volevo andare al Boca: non voglio più giocare in Europa. Nessuno mi ha mai regalato niente, sono felice di quello che ho, i soldi ti rendono felice, ma per poco. Voglio stare vicino alla mia famiglia che ha bisogno di me”.

Torreira continua sul futuro: “Muoio dalla voglia di giocare nel Boca. Farò forza per andarci. Mio padre piangendo mi ha detto che è il momento. Il Boca mi è sempre piaciuto, non conosco la Bombonera, ma è qualcosa che desidero e spero di poterlo realizzare. Ora devo tornare a concentrarmi sull’Atletico. Sono molto orgoglioso, sono tranquillo, i compagni mi hanno supportato. Devo esserci, non importa quanto faccia male, manca un mese e mezzo alla fine della stagione e spero di poter vincere La Liga“.