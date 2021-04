Bologna-Inter, Hickey si opera | Stagione finita: i dettagli

Mihajlovic perde Aaron Hickey per il finale di stagione. Il laterale si opera: stagione già finita

Arrivano brutte notizie per Sinisa Mihajlovic in vista della ripresa del campionato e del match contro l’Inter di Conte, in programma sabato alle ore 20.45. Il Bologna perde infatti Aaron Hickey non solo per la prossima partita contro i nerazzurri, bensì per tutto il finale di stagione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, offerte da Inter e Lazio per Maksimovic: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, lo staff medico dei rossoblù ha deciso di sottoporre il difensore scozzese ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni per risolvere la sublussazione alla spalla subita in allenamento. Il suo finale di stagione è compromesso. Brutta tegola, dunque, per Mihajlovic a pochi giorni dalla complicata sfida all’Inter.