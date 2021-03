Torino-Juventus, trauma al polso | Il portiere salta il derby

Le ultime news Torino registrano l’infortunio al polso del portiere Milinkovic-Savic che salta il derby con la Juventus

Un derby senza secondi portieri. Sabato alle ore 18 il Torino affronta la Juventus in una stracittadina molto delicata per entrambe le squadre. I granata di Nicola sono in piena lotta per non retrocedere, mentre i bianconeri di Pirlo hanno bisogno di un successo per blindare la zona Champions. Una gara in cui un occhio di riguardo andrà agli estremi difensori, che non avranno i rispettivi vice in panchine. Se da un lato Gianluigi Buffon è stato squalificato per l’espressione blasfema pronunciata contro il Parma, dall’altro oggi si è fermato Vanja Milinkovic-Savic, che “non si è allenato per un trauma contusivo al polso destro” come si legge sul sito ufficiale del Torino.