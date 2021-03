Svolta arrivata anche per quanto riguarda il prossimo Europeo e la fase finale della Nations League: spazio alle cinque sostituzioni

Mentre le nazionali europee concludono in queste ore le ultime gare di questa sosta dovuta agli impegni di qualificazione al prossimo Mondiale, la UEFA si prepara all’Europeo in programma in estate dopo il rinvio dello scorso anno. A tal proposito sia per quanto concerne EURO 2020 che per la fase finale di Nations League verranno introdotte le cinque sostituzioni, che da mesi ormai accompagnano le gare di tutti i top campionato europei.

Con una nota ufficiale sul proprio sito la UEFA ha evidenziato: “Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi in videoconferenza e ha preso le seguenti decisioni all’unanimità: sarà possibile effettuare fino a cinque sostituzioni a UEFA EURO 2020, alla fase finale di UEFA Nations League 2021 e negli spareggi retrocessione secondo l’emendamento temporaneo all’Articolo 3 del regolamento IFAB“.

Per quanto concerne il pubblico: “Il Comitato Esecutivo UEFA ha rivisto la decisione dell’1 ottobre 2020 che consentiva il ritorno degli spettatori alle partite UEFA fino al 30% della capienza dello stadio. Il Comitato ha deciso che, alla luce dell’eterogenea situazione epidemiologica nelle 55 federazioni UEFA, tale limite non è più necessario e la decisione sul numero di spettatori consentiti deve essere di esclusiva responsabilità delle autorità locali/nazionali competenti”.