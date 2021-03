Calciomercato.it seguirà in tempo reale la terza partita delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar

Dopo le vittorie contro l’Irlanda del Nord e la Bulgaria, l’Italia spera di mantener fede al classico adagio del “non c’è due senza tre”, battendo la Lituania in trasferta. Complici i tre impegni ravvicinati e diversi infortuni, Roberto Mancini deve far ricorso al turnover, ma i tre punti sono d’obbligo per consolidare il primo posto nel Girone C e sfruttare al meglio il turno di riposo della Svizzera. Proprio gli elvetici sono stati gli ultimi avversari dei lituani, sconfitti di misura in trasferta. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lituania-Italia

LITUANIA (4-5-1): Svedauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus, Slivka; Novikovas, Cernych, Sirgedas. Ct Urbonas.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pessina, Locatelli, Pellegrini; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy. Ct Mancini.

CLASSIFICA GRUPPO C: Italia e Svizzera 6; Lituania, Bulgaria e Irlanda del Nord 0