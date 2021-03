Avanza la nuova ipotesi Mediaset per i diritti Tv della Coppa Italia; intanto si fa strada il ricorso di Sky sui diritti per la Serie A

Tra Serie A e Coppa Italia, la Lega calcio attende altre novità sugli investimenti delle reti televisive. I club, riporta ‘Tuttosport’, confiderebbero in un ingresso in scena di Mediaset sul pacchetto 2 dei diritti tv 2021-24 (tre partite a giornata in co-esclusiva), ancora invenduto dopo la bocciatura dell’offerta di Sky. La volontà dell’emittente della famiglia Berlusconi, però, è quella di entrare in gioco solo se sarà inserita la possibilità di trasmettere una partita di campionato in chiaro.

La Mediaset, aggiunge il quotidiano, proverà inoltre a strappare alla Rai i diritti della Coppa Italia, che comprendono anche la Supercoppa italiana. Appuntamento atteso nelle prossime settimane, quando la Lega varerà il bando per questa competizione. Infine, starebbero continuando a circolare ipotesi su possibili ricorsi in arrivo da Sky circa la recente assegnazione dei diritti tv a Dazn; si farebbe strada l’idea di un esposto all’Antitrust, ma la pay tv continua a non confermare.