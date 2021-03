Calciomercato Roma, non solo Allegri | Viva la pista Sarri: le ultime

Non solo Allegri. Resta viva anche la pista Sarri in casa Roma: le ultime sulla panchina giallorossa

Continua a tenere banco in casa Roma la situazione legata alla panchina di Paulo Fonseca. Soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, l’allenatore portoghese non sarà confermato dalla società giallorossa. In questo senso, l’ombra di Massimiliano Allegri si fa sempre più ingombrante. Ma non solo. È sempre viva, infatti, anche la pista Sarri. Come anticipato da Calciomercato.it, l’ex Juventus è la prima alternativa ad Allegri, e l’opzione Roma è la preferita dall’agente del tecnico, Ramadani, e dagli uomini più vicini al tecnico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, Roma prima scelta di Sarri | Tutti i dettagli

Nel frattempo, si è raffreddata anche la pista Napoli, con l’allenatore che nutre perplessità sul nuovo progetto di De Laurentiis. Molto complessa anche l’ipotesi Fiorentina. La Roma, insomma, è al momento la prima scelta di Sarri, mentre per il club giallorosso il tecnico di Figline rappresenta la prima opzione in caso di mancato accordo con Allegri. L’ipotesi di un approdo sulla panchina giallorossa resta dunque sempre viva. Si profilano settimane e mesi decisivi per la panchina della Roma. Vi terremo aggiornati.