Clamorosa indiscrezione da parte del direttore di ‘Radio Radio’, Ilario Di Giovambattista, che rivela come il Napoli sia vicinissimo al suo nuovo allenatore

Il Napoli è impegnato nella corsa Champions League, che ora si preannuncia più infuocata che mai. Gli azzurri hanno recuperato qualche pedina fondamentale e si sono rilanciati in classifica, in attesa di recuperare anche la partita contro la Juventus, che nel frattempo – tra un inciampo e l’altro – è diventata una diretta concorrente. L’Atalanta è forse l’avversaria più temibile, poi Lazio e Roma che inseguono pronte a sfruttare ogni passo falso. In estate, poi, sarà tempo di cambiamenti importanti a partire dalla panchina. Gennaro Gattuso, infatti, sembra ormai destinato a lasciare il Napoli. I rapporti non sono più idilliaci col presidente De Laurentiis da diverso tempo.

Calciomercato Napoli, Di Giovambattista: “De Zerbi vicinissimo”

Tanti i nomi che si sono fatti per la sua successione, da Luciano Spalletti a Massimiliano Allegri, Rafa Benitez, Simone Inzaghi, Paulo Fonseca e ovviamente Maurizio Sarri. Tanti big a cui si sono aggiunti anche giovani in rampa di lancio come Italiano, Juric e Roberto De Zerbi. Proprio l’attuale allenatore del Sassuolo potrebbe essere il profilo che alla fine la spunta. Secondo Ilario Di Giovambattista, direttore di ‘Radio Radio’, infatti De Zerbi sarebbe addirittura “vicinissimo alla panchina del Napoli“. Dopo tre stagioni di ottimo livello in neroverde, per l’ex allenatore del Benevento può essere davvero arrivato il momento di fare il grande salto.