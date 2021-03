Calciomercato Milan, due partenze in vista | Colpo in difesa

Il calciomercato Milan ragiona sul futuro dei giocatori presi in prestito; Meite e Dalot le due partenze in vista, colpo Tomori in difesa

Non tutti i recenti rinforzi convincono il Milan. In vista della prossima estate, Maldini e Massara ragionano sul futuro di Fikayo Tomori, Brahim Diaz, Diogo Dalot e Soualhio Meite. Se le prestazioni del centrale difensivo hanno riscosso grande approvazione, persistenti sono invece i dubbi sugli altri elementi.

Calciomercato Milan, riscatto Tomori: addio a Dalot e Meite

Per Diogo Dalot e Soualhio Meite, riporta ‘Tuttosport’, ad oggi il Milan non sarebbe intenzionato ad eseguire offerte per il loro acquisto a titolo definitivo. Entrambi dovrebbero dunque lasciare i rossoneri al termine dell’attuale stagione. Tomori potrebbe invece essere riscattato per 28 milioni di euro mentre per Brahim Diaz si ragiona sul rinnovo del prestito dal Real Madrid.