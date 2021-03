Calciomercato Juventus, rinnovo Chiellini | L’annuncio dell’agente!

Davide Lippi, agente di Giorgio Chiellini, ha parlato del futuro del suo assistito, che è in scadenza di contratto a giugno con la Juventus

Tiene banco in casa Juve anche la situazione legata al futuro del capitano, Giorgio Chiellini. Il difensore è in scadenza di contratto a giugno e, come confermato dal suo agente, non ha ancora ricevuto nessuna offerta dal club bianconero. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Davide Lippi ha parlato così del futuro di Chiellini: “Ogni giorno sui giornali leggiamo che smetterà a giugno. In realtà ad oggi non c’è assolutamente nessun sentore, Giorgio è concentrato sulla stagione da concludere al meglio. Il presidente Agnelli ne ha sempre discusso con lui in prima persona, però al momento non c’è nessuna novità. La concentrazione di Giorgio è tutta sul finale di stagione con la Juve e sull’Europeo“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

“In un’altra squadra se non rinnova? Credo che sia difficile, però allo stesso tempo se si sente ancora bene non vedo perché non debba continuare. Ci sarà tempo per discutere sia con Giorgio che con la Juve. Di sicuro finora non ci è arrivata nessuna offerta come avete anticipato”, ha confermato Lippi. Infine, l’agente del capitano bianconero ha anche dichiarato: “Fuori dalla Juve come Buffon? Se ci si aspetta che possa essere determinante per 50 partite all’anno, in questo momento della carriera, si pensa male. Però credo che con un’atleta come Giorgio, all’interno di uno spogliatoio e mi sembra anche in campo, prima di rinunciarci ci rifletterei molto bene”. Futuro sempre più in bilico, dunque, anche per Chiellini.