Douglas Costa non rientra nei piani della Juventus per la prossima stagione. Sul brasiliano, adesso in prestito al Bayern Monaco, ci sarebbe l’interesse dell’Atletico Madrid

Nella lista cessioni della Juventus in vista della prossima estate figura anche Douglas Costa. Il brasiliano non ha convinto nella sua seconda esperienza al Bayern Monaco e, salvo sorprese, non verrà riconfermato dal club campione d’Europa tornando così a Torino. Il classe ’90 è stato ceduto in prestito ai bavaresi lo scorso ottobre e finora non ha convinto nello scacchiere a disposizione di Flick. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Juventus, dalla Spagna: spunta l’Atletico Madrid per Douglas Costa

Stagione a luci e ombre in Baviera per il numero undici, tra infortuni e prestazioni discontinue. Douglas Costa non rientra nei progetti tecnici del Bayern, così come della Juventus per la campagna trasferimenti estiva. La dirigenza bianconera è al lavoro per trovare una sistemazione al giocatore, che negli ultimi tempi è stato accostato in particolare al Gremio in un ipotetico ritorno in patria. Oltre ai brasiliani, anche il Tigres in Messico si sarebbe fatto avanti per Douglas. A queste due compagini, come rimbalza dalla Spagna, si aggiungerebbe una terza pista. Stando alla testata ‘Todofichajes.com’, sul nazionale verdeoro di proprietà della Juve ci sarebbe l’interesse di una big della Liga come l’Atletico Madrid, a caccia di un profilo dalle caratteristiche di Douglas Costa.

Simeone sarebbe pronto ad accogliere il brasiliano per rinforzare il suo pacchetto offensivo, con i ‘Colchoneros’ che avrebbero intenzione di mettere sul piatto un’offerta al ribasso per strappare il via libera della Juve. Douglas Costa in estate peserà circa 10 milioni di euro a bilancio per le casse bianconere.