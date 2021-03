Resta incerto il futuro al Real Madrid di Zidane, più volte accostato alla Juventus. Loew e Raul le alternative per la panchina dei ‘Blancos’

Il Real Madrid si interroga sul futuro in panchina di Zinedine Zidane. Non è scontata la conferma di ‘Zizou’ alla guida del club campione di Spagna nella prossima stagione, con Florentino Perez che non vuole farsi trovare impreparato in caso di nuova separazione con l’allenatore francese, accostato nuovamente alla Juventus se fallisse il progetto Pirlo e alla Francia per il dopo Deschamps. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, due nomi per il sì di Zidane

Juventus, Loew o Raul se Zidane lascia il Real Madrid

Perez e la dirigenza del Real sarebbero comunque fiduciosi sulla permanenza di Zidane al timone dei ‘Blancos’, anche se i risultati in campionato e in Champions League saranno decisivi nelle valutazioni del club spagnolo. Zidane ha un altro anno di contratto e di recente è stato nuovamente avvicinato alla Juventus, considerata la stima del presidente Agnelli, se la ‘Vecchia Signora’ dovesse voltare pagina allontanando Pirlo. Il Real Madrid valuta perciò un piano B se le strade con l’allenatore francese dovessero dividersi. Come riporta il quotidiano ‘AS’, sulla lista dei candidati di Florentino Perez ci sarebbero due nomi: Loew e Raul. Sfumato Pochettino, accasatosi al Paris Saint-Germain, il Real in caso di ribaltone in panchina punterebbe sul tedesco (che lascerà la Germania dopo gli Europei) o sull’attuale tecnico del Castilla.

Nelle prossime settimane dovrebbero esserci ulteriori novità sulla panchina del Real, anche se tutto dipenderà dalla decisione di Zidane e ovviamente dal cammino dei ‘Blancos’ in questo finale di stagione.