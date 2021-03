Diego Godin torna sull’addio all’Inter ed il futuro con la maglia del Cagliari, passando per l’obiettivo salvezza. Le dichiarazioni del difensore

Diego Godin dal passato con l’Inter a presente e futuro con il Cagliari. In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, il difensore uruguaiano è tornato così sull’addio ai nerazzurri: “Cos’è andato storto? Questo dovete chiederlo a Conte, Marotta e Ausilio. È stata una scelta dell’allenatore, io avevo fatto tre anni di contratto. Nella passata stagione ci è mancato solo vincere. Siamo arrivati secondi in Serie A e in finale di Europa League, ad un passo da una stagione storica. L’Inter non giocava una finale europea da 10 anni”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato, agente Cragno: “Un fuoriclasse, uno dei migliori in Italia”

Annuncio, poi, sul futuro al Cagliari e l’obiettivo salvezza: “Lavoriamo solo per salvarci. Dobbiamo allenarci e dare il massimo, tutto qui. Ho fatto due anni di contratto e se ci salviamo vorrei onorarli“.