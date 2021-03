Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini vince la Panchina d’Oro per il secondo anno di fila: la dedica a Bergamo, società e squadra

Gian Piero Gasperini ha vinto per il secondo anno consecutivo la Panchina d’Oro, il riconoscimento del settore tecnico della Figc al miglior allenatore della Serie A per il campionato 2019/2020. Un premio consegnato in maniera insolita: nessuna cerimonia, voto online e il presidente del settore tecnico della Figc Demetrio Albertini che ha portato il premio a Bergamo. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

La stessa città a cui Gasperini ha voluto dedicare il riconoscimento: “Questo premio è dedicato a tutta Bergamo, allo staff e ai calciatori: è una vittoria di squadra”. Un premio che ha dato “continuità a quello conquistato in precedenza” e che è stato “più difficile ottenere e forse per questo è più bello”.

Oltre a Gasperini sono stati premiati Inzaghi (Benevento) come miglior tecnico della Serie B, Massimo Alvini della Reggiana per la Serie C e Giampiero Piovani (Sassuolo) come miglior allenatore per i campionati femminili.