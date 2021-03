Napoli, UFFICIALE: infortunio Ospina | A forte rischio per la Juve!

Infortunio alla mano per David Ospina: il portiere del Napoli salterà la prossima partita contro il Crotone ed è a forte rischio anche per il recupero con la Juventus. La nota del club azzurro

Arriva una brutta notizia per Rino Gattuso dopo l’allenamento odierno del Napoli in vista della ripresa del campionato. Ospina si è infatti procurato un infortunio alla mano che lo costringerà ai box per almeno una settimana. Il portiere colombiano, subito sottoposto ad esami strumentali, ha riportato un’infrazione del quarto dito e salterà sicuramente la prossima partita contro il Crotone, in programma sabato. Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale del club azzurro: “David Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Napoli, infortunio per Ospina | Juve a forte rischio!

Come comunicato dalla società, Ospina sarà dunque rivalutato tra una settimana, alla vigilia del recupero contro la Juventus di Pirlo, in programma mercoledì 7 aprile alle ore 18.45. Il colombiano è quindi in forte dubbio per il big match contro i bianconeri, mentre salterà sicuramente il Crotone. Come raccontato da Calciomercato.it, filtra invece ottimismo dal Belgio sulle condizioni di Mertens: l’attaccante belga punta proprio la sfida contro la Juve.