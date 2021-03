Lussemburgo-Portogallo, Ronaldo nel mirino: lo vogliono fuori!

Il Portogallo non va oltre il pareggio, nel primo tempo, contro il Lussemburgo. Nel mirino della critica finisce così Cristiano Ronaldo. Molti tifosi vorrebbero che non giocasse

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo è andata sotto contro il Lussemburgo per una rete di Rodrigues. Prima della chiusura del primo tempo è però arrivato il gol del pareggio di Jota.

Non convince, ancora una volta, la prestazione dell’attaccante della Juventus, finito nel mirino della critica sui social. Per molti l’ex Real Madrid è il maggiore responsabile del momento complicato del Portogallo e vorrebbero che Santos lo facesse accomodare in panchina.

Portugal better remove Ronaldo and focus on their game. — Seun Dudu (@blackbody) March 30, 2021

O Fernando Santos só não mete o Ronaldo no banco porque não quer ficar sem emprego — nuna 🐝 (@nunabarroso) March 30, 2021

O Ronaldo neste momento estorva mais do que ajuda — João Luís PB Ferreira (@JoaoLPBF) March 30, 2021