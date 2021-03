Buone notizie per Andrea Pirlo. La Juventus – attraverso i propri canali ufficiali – ha comunicato che sia Paulo Dybala che Ramsey sono tornati ad allenarsi in gruppo e sono dunque totalmente recuperati

La Juventus di Andrea Pirlo ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato. Sabato pomeriggio, alle ore 18.00, si gioca il derby della Mole, contro il Torino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il gruppo guidato dal tecnico, non comprende chiaramente i vari giocatori impegnati con le loro Nazionali, che inizieranno a rientrare domani. Dall’allenamento odierno, però, arrivano buone notizie per Pirlo, che riabbraccia Ramsey e soprattutto Paulo Dybala. Sia il gallese che l’argentino sono pronti dunque a tornare tra i convocati per la partita di sabato.