Le ultime Inter news registrano una buona nuova per Antonio Conte. Dopo Handanovic, anche Vecino non ha più il coronavirus

Buone notizie in casa Inter. Dopo il portiere e capitano Samir Handanovic, un altro giocatore nerazzurro è guarito dal Covid-19 e potrà tornare a disposizione di Antonio Conte già da oggi per gli allenamenti. Si tratta del centrocampista uruguaiano Matias Vecino. Restano, invece, ancora positivi i due difensori Stefan De Vrij e Danilo D’Ambrosio, che quindi non prenderanno parte alla trasferta di Bologna alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali prevista nel sabato di Pasqua.