Calciomercato Roma, futuro Villar | Offerta di Simeone

Su Gonzalo Villar c’è l’Atletico Madrid: Simeone avrebbe pronta l’offerta per il centrocampista della Roma

La Roma ha acquistato Gonzalo Villar l’estate scorsa dall’Elche, per circa 4 milioni di euro. Il centrocampista spagnolo sta disputando una buona stagione e avrebbe attirato su di sé gli occhi di diverse squadre. Anche per una questione di età, visto che si tratta di un classe ’98. Questa stagione è sceso in campo 36 volte e siglato un assist. E su Villar pare ci sia forte l’Atletico Madrid, oltre che la Juventus.

Roma, Atletico e Juventus su Villar

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, l’Atletico Madrid sarebbe interessato a Villar. Simeone è alla ricerca di un centrocampista e per lo spagnolo sembra disposto a offrire fino a 30 milioni di euro. Dalla Spagna riportano che l’intenzione del centrocampista della Roma sarebbe quella di ritornare in Liga e i Colchoneros sembrano essere la miglior opzione. Anche la Juventus è interessata, visto che Villar piace molto ad Andrea Pirlo. Ma l’intenzione del club giallorosso è quella di blindare il calciatore con un contratto lungo, ora in scadenza nel 2024.