Jean-Michel Aulas, numero uno del Lione, ha parlato del futuro di Memphis Depay. Ecco le dichiarazioni del presidente del club francese sull’olandese

Futuro tutto da scrivere per Memphis Depay. L’attaccante olandese ha un contratto con il Lione in scadenza il prossimo 30 giugno. Contratto che difficilmente verrà rinnovato anche se Jean-Michel Aulas non ha ancora del tutto perso le speranze.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus, occhi su un altro talento dello Sporting

Il presidente del club francese ha parlato, senza troppi giri di parole, del futuro dell’olandese: “E’ un calciatore di livello mondiale, non ho nulla da rimproverarmi. Lo abbiamo messo nelle migliori condizioni possibili perché potesse esprimersi e tornare ai livelli della Coppa del Mondo 2014, quando aveva mostrato a tutti il suo talento – riporta Le1OSport.com -. Rispetto le sue scelte. Gli abbiamo dato completa libertà di scelta e lo rispetterò. Se dovesse lasciare l’OL per un club più grande lo capirei. Se invece vorrà restare, questo vorrebbe dire che lo farà perché avremo vinto qualcosa”.

Il Lione è attualmente al terzo posto in classifica, dopo 30 giornate, a soli tre punti da Psg e Lille. L’OL è, dunque, ancora in lotta per la conquista del titolo, anche grazie ai gol di Depay. Il 27enne ha realizzato 15 gol totali, 14 in Ligue 1, e ben 9 assist. Numeri che chiaramente non stanno passando inosservati. L’opportunità di aggiungere in rosa un attaccante di caratura internazionale come Depay vorrebbero coglierla in tanti. In Italia, ricordiamo, che Depay è stato accostato a Inter e soprattutto Juventus ma la strada più percorribile, sembra essere quella che lo porta al Barcellona, dove ritroverebbe il connazionale, Koeman.